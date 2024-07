Warum der CSD in Pirna für Aufsehen sorgt

Zum CSD weht keine Regenbogenfahne am Rathaus von Pirna in Sachsen. Der AfD-nahe OB Lochner wehrt sich. Promis haben zu einer "Tour für Toleranz" aufgerufen. Es könnte voll werden.

Bunt, vielfältig, offen. So wird der Juni weltweit als queerer "Pride Month" beworben. Weltweit werden Regenbogenfahnen als Zeichen für eine offene, tolerante Gesellschaft gehisst. Nicht so im sächsischen Pirna.

OB-Entscheidung stößt auf Unverständnis in Pirna

Der parteilose, aber AfD-nahe Oberbürgermeister Tim Lochner sieht in der Fahne ein politisches Statement. Deswegen darf zum Christopher Street Day keine Regenbogenfahne am Rathaus gehisst werden.

Bei vielen Bürgern in Pirna stößt das auf Unverständnis: "Das hat nichts mit Politik zu tun." Gastwirtin Cindy Huber schüttelt den Kopf.

Die Regenbogenflagge steht doch für etwas Positives. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man sich gegen ein Statement für Freiheit ausspricht. Cindy Huber, Gastwirtin

Lochner habe gesagt, er sei ein Bürgermeister für alle. "Letztendlich ist doch egal, wer wen liebt, Hauptsache man kann in Frieden zusammenleben."

Die 44-Jährige plant zum diesjährigen CSD mit anderen Gastronomen verschiedene Stände in der Innenstadt. "Wir sehen die aktuellen politischen Entwicklungen mit großer Sorge", sagt sie. "Ich werde manchmal ungefragt von Gästen über ihre politische Meinung in Kenntnis gesetzt. Wenn man Stellung bezieht, geht es gleich hoch her."

Regenbogenfahne an Marienkirche - Pfarrer bedroht

Dass nicht alle Bürger in Pirna so tolerant sind, musste Pfarrer Cornelius Epperlein erfahren. Seine Marienkirche bot der Regenbogenfahne nämlich eine Heimat, sie weht zum CSD-Tag in Sichtweite des Rathauses. Auf der Website nahm Epperlein Stellung dazu: "Es ist unser Ausdruck der Solidarität mit nach wie vor bedrängten Menschen." Dafür bekam er Drohungen: "Der Pfarrer verdient neun Millimeter", hieß es in einem Post auf Facebook.

Auch Bürgermeister Tim Lochner erklärte auf Facebook , was er vom Hissen der Regenbogenfahne hält. In einem mittlerweile gelöschten Post stellte er einen Bezug zur Hakenkreuzflagge und NS-Zeiten her: "Wenn wir ganz tief recherchieren, werden wir Belege finden, dass auch Fahnen mit Kreuz und Haken an der Marienkirche hingen."

Promis rufen zu "Tour für Toleranz" auf

Dieser Vergleich sorgte deutschlandweit für Entsetzen. Die Dragqueen Meryl Deep organisierte eine "Tour für Toleranz". Prominente wie Bettina Böttinger, Carolin Kebekus und Hape Kerkeling solidarisierten sich sofort über die Sozialen Medien mit dem Aufruf, aus Großstädten nach Pirna anzureisen.

Dragqueen Meryl Deep will ein Zeichen setzen. Pirna stehe stellvertretend für all die kleineren Städte in Deutschland, in denen es noch an Toleranz fehle und wo Menschen sich in ihrer Vielfalt nicht so zeigen könnten.

Kommt alle vorbei, schaut uns an. Wir, die queere Community, wir sind nicht gefährlich. Wir sind bunt, vielleicht sehen wir ein bisschen verrückt aus hier und da. Meryl Deep, Dragqueen

CSD in Pirna: Busse aus Berlin und Köln angekündigt

Mehrere Busse aus Berlin und Köln seien angekündigt, berichtet Christian Hesse, Vorstand des Vereins CSD Pirna. "Intern haben wir uns als Verein bestmöglich vorbereitet und stehen in engem Austausch mit Sicherheitsfirmen. 5.000 Besucher waren normal, dieses Jahr rechnen wir mit dem Dreifachen." Der CSD Pirna wurde im Jahr 2018 für einen Einsatz für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt mit dem Förderpreis für Demokratie ausgezeichnet.

Hört man sich in Pirna um, äußern Menschen immer wieder Unverständnis gegenüber dem Hakenkreuz-Vergleich. Manche schimpfen auch über die angekündigten Verkehrseinschränkungen. Dennoch beteuern viele, der CSD gehöre zu Pirna - wie der Weihnachtsmarkt oder das Sommerfest. Pirna soll die erste Stadt in Sachsen gewesen sein, die die Regenbogenfahne hisste.

Man freue sich, dass die Menschen der Stadt nicht klein beigäben. Dass der Begriff von Freiheit und Demokratie gewahrt werde - und das parteiübergreifend.