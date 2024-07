US-Militärbasen: Was bedeutet die höhere Terror-Warnstufe?

Die US-Armee hat die Bedrohungslage auf mehreren ihrer Stützpunkte in Europa heraufgestuft. Es handelt sich dabei um die zweithöchste von insgesamt fünf Warnstufen, genannt "Charlie". Betroffen sind etwa Einrichtungen der US-Streitkräfte in Rheinland-Pfalz Hessen oder Bayern

Es gibt glaubwürdige Informationen, die auf einen Angriff auf US-Stützpunkte in der kommenden Woche oder so hinweisen.

Warum wurde die Alarmstufe angehoben?

Die Alarmstufen geben an, für wie groß die Gefahr eines Terroranschlags gegen US-Militärziele in Europa eingeschätzt wird. Dafür greift die US-Armee in Europa auf ein Stufenmodell namens "FPCON" zurück. In aufsteigender Reihenfolge lauten dessen Warnstufen "Normal", "Alpha", "Bravo", "Charlie" und "Delta".