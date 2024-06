Homosexualität: Biden will verurteilte Soldaten begnadigen

In den USA war es Homosexuellen bis 1994 untersagt, Militärdienst zu leisten.

US-Präsident Joe Biden will Militärangehörige begnadigen, die auf der Grundlage des jahrzehntelang geltenden Homosexuellen-Verbots bei der US-Armee verurteilt wurden. Zahlreiche Menschen seien damals "trotz ihres Mutes" und obwohl sie "große Opfer" gebracht hätten, "aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität aus dem Militär gedrängt" worden, erklärte Biden am Mittwoch.

Einige dieser patriotischen Amerikaner wurden vor ein Kriegsgericht gestellt und tragen seit Jahrzehnten die Last dieser großen Ungerechtigkeit.

Gleichgeschlechtlicher Sex war bis 2013 eine Straftat im Militär

Die Entscheidung betrifft insbesondere Artikel 125 des Militärstrafgesetzbuches aus dem Jahr 1951, der 2013 vom US-Kongress abgeschafft wurde. Er hatte gleichgeschlechtlichen Sex zu einer Straftat erklärt, die von Militärgerichten in den USA geahndet werden konnte.

Homosexuelle konnten nur heimlich dienen

In den USA war es Homosexuellen bis 1994 untersagt, Militärdienst zu leisten. Danach galt noch bis 2011 die sogenannte "Don't ask, don't tell"-Regel ("Nicht fragen, nichts sagen"). Sie besagte, dass Schwule und Lesben zwar in der Armee dienen, aber ihre sexuelle Orientierung verheimlichen mussten.