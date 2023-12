Russland führt Razzien in Schwulenbars durch

"Extremismus"-Gesetz : Nach Erlass: Razzien in Moskauer Schwulenbars

02.12.2023 | 16:22 |

Gerade erst hat der Kreml die LGBTQ-Bewegung in Russland als "extremistisch" eingestuft. Nun hat die russische Polizei in mehreren Schwulenclubs in Moskau Razzien ausgeführt.