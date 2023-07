Ein Wahlkampfvideo des republikanischen Präsidentschaftsanwärters Ron DeSantis, in dem Homosexuelle und vor allem Transmenschen als Bedrohung für amerikanische Werte dargestellt werden, hat sogar in konservativen Kreisen für Empörung gesorgt. In dem Video, das am Freitag auf dem Twitter-Account DeSantis War Room von dessen Wahlkampfteam veröffentlicht wurde, wird Ex-Präsident Donald Trump direkt angegriffen, weil er sich in einigen wenigen ausgewählten Aussagen für die Rechte von LGBTQ-Menschen in den USA stark gemacht hatte.