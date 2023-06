Drei Menschen, drei Geschichten - und ein gemeinsames Ziel: sichtbar machen. Nora, Stella und Monique gehören dem Team an, das die Christopher-Street-Day-Parade in Berlin organisiert (2023 am 22. Juli). Anlässlich des 28. Juni, als 1969 in New York ein Aufstand gegen diskriminierende Polizei in der Christopher Street in Manhattan begann, erzählen sie, was die Bewegung in Deutschland bereits erreicht hat - und warum sie weiter auf die Straße gehen.