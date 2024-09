Koalition mit BSW? Die SPD hat jetzt ein Wagenknecht-Problem

Die SPD hat die Wahl in Brandenburg gewonnen. Die Regierungsbildung in Potsdam dürfte - ähnlich wie zuletzt in Sachsen und Thüringen - schwierig werden.

Offiziell haben die Gespräche zwischen SPD und Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) noch gar nicht begonnen, da treibt BSW-Chefin Amira Mohamed Ali schon einmal die Preise hoch für eine mögliche Koalition. Eine neue Regierung in Potsdam müsse sich für Friedensverhandlungen mit Russland aussprechen. Und gegen die Stationierung neuer Waffen in Deutschland.

SPD: Keine Bundespolitik in Potsdam

Mit knapp 14 Prozent aus dem Stand zieht das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in den Potsdamer Landtag ein. "Sie sind etabliert, vermutlich auch im Westen", so Karl-Rudolf Korte.

Kein Veto aus Berlin

Und so kommt aus der Parteispitze auch am Tag nach der Wahl kein Veto. Es werde am Ende in irgendeiner Art und Weise dazu kommen müssen, dass sich SPD und BSW über gemeinsame Themen verständigen, sagt SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Jenseits der internationalen Politik wisse er aber wenig über die landespolitischen Forderungen des BSW.