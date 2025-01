Durch die Bundestagswahl geht fast unter, dass am 2. März in Hamburg die Bürgerschaftswahl stattfindet. Der Wahl-O-Mat vergleicht die Positionen der Parteien mit Ihren Interessen.

Nachrichten | Politik : Wahl-O-Mat zur Bürgerschaftswahl 2025 In Hamburg wird am 2. März gewählt. Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung fragt Positionen der Nutzer ab und vergleicht sie mit den Profilen der Parteien.

1,3 Millionen Hamburgerinnen und Hamburger ab 16 Jahren können am 2. März eine neue Bürgerschaft. Insgesamt 16 Parteien stehen auf dem Stimmzettel der Bürgerschaftswahl in Hamburg

Nur eine Woche nach der Bundestagswahl findet in Hamburg die Wahl zur Bürgerschaft statt. Eine große Herausforderung für die Parteien: Auch für die lokalen Themen Gehör zu finden. 08.01.2025 | 1:59 min

Verkehr, Wirtschaft, Wohnen als Thema im Wahl-O-Mat für Hamburg

In einer Großstadt wie Hamburg ist natürlich der Verkehr ein Thema. So finden sich im Wahl-O-Mat Thesen zu Fragen, ob Tempo 30 die Regelgeschwindigkeit sein soll, ob der ÖPNV entgeltfrei sein soll für alle. Oder ob es eine Straßenbahn in der Stadt geben soll oder neue Fahrradstraßen.

Auch das Thema Wohnen findet sich in mehreren Thesen: Sozialwohnungen, leerstehende Mietwohnungen, Unterbringung von Asylbewerbern. Bei der Wirtschaft geht es in mehreren Thesen um den Hafen der Stadt. Ebenso gibt es eine These, ob die Gewerbesteuer gesenkt werden soll.

Gesichtserkennung auf öffentlichen Plätzen, weitere Waffenverbotsgebiete, Taser für die Polizei: Auch zum Thema Sicherheit mussten die Parteien Position beziehen.

Eine Woche nach der Bundestagswahl wählt Hamburg eine neue Bürgerschaft. Hier kann sich die SPD Hoffnungen machen, mit Peter Tschentscher weiterhin den Ersten Bürgermeister zu stellen. 04.01.2025 | 4:10 min

38 Thesen: Parteien reagieren mit ihren Positionen

Wie bei jedem Wahl-O-Mat wurden den Parteien im Vorfeld 38 Thesen vorgelegt, die sie beantwortet haben. Wer wissen will, welche Partei am ehesten mit seinen Interessen und Vorstellungen übereinstimmt, kann bei den einzelnen Thesen "stimme zu", "neutral" und "stimme nicht zu" auswählen. Zudem können bestimmte Themen stärker gewichtet werden. Daraus errechnet der Wahl-O-Mat am Ende die Übereinstimmung.

Für die Wahl in Hamburg haben alle 16 Parteien, die zur Wahl antreten, teilgenommen. Das ZDF ist Medienpartner des Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) und der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg.

Wie kann man das Problem hoher Mieten und zu wenig Wohnraum lösen? Ein Modellprojekt in Hamburg setzt auf geringeren Baustandard, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. 22.01.2025 | 2:45 min

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel. Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren.