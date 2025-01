Hamburgs Waffenverbotszonen: Wie Politik und Polizei agieren

Laut Sicherheitscoach Oliver Steffen sollte man es vermeiden, Pfefferspray in engen, geschlossenen Räumen einzusetzen. Dazu zählten auch S-Bahnen, U-Bahnen und Busse. Zu hoch sei die Gefahr, Dritte zu kontaminieren - besonders gefährlich sei das für Personen mit Atemwegserkrankungen, warnt Steffen. Bei einem Angriff auf einem offenen Bahnsteig oder an einer Haltestelle, "kommt es auf den richtigen Einsatz an.", erklärt Steffen. Wichtig sei, das Pfefferspray griffbereit in der Hand zu halten und nicht in der Tasche danach zu kramen.



Effektiv sei Pfefferspray auch, wenn es nicht eingesetzt wird. Oft reiche allein der Gedanke, sich im Notfall verteidigen zu können. "Dadurch wird automatisch das Auftreten sicherer und selbstbewusster und auch das schützt bereits", so der Experte. Noch wichtiger seien laut dem Sicherheitscoach aber Selbstverteidigungstechniken, also wie man sich mit Ellenbogen, Händen und Knien währt.