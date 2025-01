Böllerverbot nach Silvester gefordert: Wäre das möglich?

Welche Feuerwerkskörper wären von einem "Böllerverbot" betroffen?

Zehntausende haben Silvester am Brandenburger Tor gefeiert. Trotz verstärkter Sicherheitsmaßnahmen kam es in mehreren Städten zu Ausschreitungen.

Feuerwerk der Kategorie F2 meint das typische Silvester-Feuerwerk, also Raketen, Feuerwerksbatterien oder Böller. Für den Verkauf und die Zündung dieser Feuerwerkskörper gelten zahlreiche Beschränkungen, die in einer Verordnung zum Sprengstoffgesetz geregelt sind. Hier könnte ein Böllerverbot ansetzen.

Ist ein Böllerverbot rechtlich umsetzbar?

Aus rechtlicher Sicht ist ein Böllerverbot durchaus möglich - genau genommen gilt es sogar bereits. Denn Böller dürfen schon jetzt nur vom 29. bis zum 31. Dezember an Privatpersonen verkauft werden, die Zündung ist nur an Silvester und Neujahr erlaubt. Das private Feuerwerk an Silvester ist also auch nach den aktuellen Regelungen nur eine Ausnahme vom grundsätzlich geltenden Verbot.

Welche Auswirkungen hätte ein Verbot auf Kugelbomben?

In der Silvesternacht hatten unter anderem sogenannte Kugelbomben für teils tödliche Verletzungen und zahlreiche Sachschäden geführt. Kugelbomben gehören als Großfeuerwerk zur Kategorie F4 und unterliegen damit bereits jetzt strengsten Beschränkungen. Der Verkauf an Privatpersonen ist verboten. Einfuhr und Umgang bedürfen einer behördlichen Erlaubnis.

400 Festnahmen allein in Berlin in der Silvesternacht, zum Teil nach Angriffen auf Einsatzkräfte. Einige Menschen verletzten sich schwer - auch durch illegale Kugelbomben.

Welche unterschiedlichen Regeln gibt es in der EU?

Ein Blick in andere Länder Europas zeigt, dass die Ansätze zum Umgang mit Feuerwerk stark auseinandergehen. In Irland zum Beispiel sind Böller für den privaten Gebrauch schon länger verboten. Stattdessen gibt es Tischfeuerwerk, Knallerbsen und Wunderkerzen.

Bei unseren direkten Nachbarn in Frankreich, Österreich und der Schweiz gibt es wie in Deutschland keine allgemeinen Böllerverbote - dennoch stellt sich die konkrete Lage vor Ort unterschiedlich dar: In Paris ist privates Feuerwerk insgesamt untersagt, in Wien sind nur Artikel der Kategorie F1 erlaubt. Außerhalb der großen Städte dürfen aber vor allem in Österreich und in der Schweiz Privatpersonen grundsätzlich böllern.