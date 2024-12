Wenn am 28. Dezember der Startschuss für den Feuerwerksverkauf 2024 fällt, werden sich viele wieder mit Böllern eindecken. Was beim Zünden der Feuerwerkskörper zu beachten ist.

Böllern zu Silvester: Für das Feuerwerk gelten auch 2024 Regeln zum Verkauf und zu den Zeiträumen, wann es gezündet werden darf. Auch in puncto Sicherheit gibt es einiges zu beachten. Quelle: imago/photo2000

Silvester ist für viele Menschen ein festlicher Anlass, um das alte Jahr gebührend zu verabschieden und das neue zu begrüßen . Für viele ein wichtiger Bestandteil dieser Feierlichkeiten: Böller und Feuerwerk. Dabei sind für das Zünden, aber auch für den Verkauf, einige Vorschriften zu beachten.

Wann ist das Zünden von Feuerwerk erlaubt?

Offiziell dürfen Feuerwerke nur am 31. Dezember und 1. Januar gezündet werden. Außerhalb dieser Zeit ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern nur mit Sondergenehmigung des zuständigen Ordnungsamtes erlaubt. Verstöße können mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

Alle volljährigen Personen sowie Jugendliche ab 14 Jahren unter Aufsicht von Sorgeberechtigten dürfen Feuerwerkskörper zünden.

Alle Jahre wieder wird Ende Dezember über das Für und Wider von Silvester-Böllerei diskutiert. Der Blick auf die Umwelt, die Verletzungsgefahr und den Tierschutz. 21.12.2024 | 29:47 min

Wo dürfen Feuerwerkskörper gezündet werden?

Die Regelungen unterscheiden sich von Stadt zu Stadt. Einige Städte haben zeitweise Böller und Feuerwerk ganz verboten, während in anderen Regionen der Gebrauch unter bestimmten Bedingungen erlaubt ist. In einigen Städten und Kommunen bestehen Verbotszonen, in denen kein Feuerwerk abgebrannt werden darf. Beispielsweise in Mainz gab es im Jahr 2023 kein pauschales Feuerwerksverbot, aber eine Verbotszone in der Altstadt. Auch in Münchens Innenstadt war es 2023 verboten, Feuerwerk zu zünden.

In der unmittelbaren Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen und von Fachwerkhäusern gilt unabhängig von Silvester ein bundesweites Verbot für das Zünden von Pyrotechnik. Grundsätzlich gilt auch an Silvester ab 22 Uhr die Nachtruhe - hier wird aber ein großzügiger Maßstab angelegt.

"Wir erwarten die einsatzreichste Nacht des Jahres", sagt Vinzenz Kasch, Sprecher Berliner Feuerwehr. Er warnt: Niemals Feuerwerk, das nicht gezündet hat nochmals anfassen! 27.12.2024 | 5:02 min

Dos und Don'ts im Umgang mit Feuerwerk

Dos: nur zertifiziertes Feuerwerk abbrennen

Löschmittel bereitstellen

Abstand zu Mitmenschen und entzündlichen Gegenständen halten

nur im Freien zünden Don‘ts: aus der Hand oder betrunken abfeuern

in Menschenmengen zünden oder gar werfen

selbst gebastelte Böller zünden

Welche Feuerwerkskörper sind erlaubt?

Feuerwerkskörper der Kategorien F1 und F2 sind zulässig. F1-Feuerwerkskörper wie Tischfeuerwerk und Wunderkerzen dürfen an Personen ab zwölf Jahren abgegeben werden, F2-Feuerswerkskörper erst an Personen ab 18 Jahren. Erlaubte Feuerwerkskörper lassen sich an der CE-Kennzeichnung und einer Registriernummer erkennen. Diese Nummer zeigt an, dass das Feuerwerk geprüft wurde. Feuerwerkskörper ohne diese Kennzeichnung dürfen weder verkauft noch gezündet werden.

In welchem Zeitraum dürfen Feuerwerkskörper verkauft werden?

Feuerwerkskörper dürfen in der Regel nur an den letzten drei Tagen des Jahres angeboten werden, also vom 29. bis 31. Dezember. Sofern einer dieser Tage - wie in diesem Jahr - auf einen Sonntag fällt, beginnt der Verkaufsstart einen Tag eher, am 28. Dezember. Feuerwerkskörper der Kategorie F1 dürfen das ganze Jahr über verkauft werden - jedoch nur von Verkäufern mit einer speziellen Genehmigung.

Viele Deutsche kommen über die polnische Grenze, um sich für den Jahreswechsel mit Feuerwerkskörpern einzudecken. 29.12.2023 | 2:08 min

Dürfen alte Feuerwerkskörper wiederverwendet werden?

Feuerwerkskörper, die schon länger liegen, können durch die Aufnahme von Feuchtigkeit ihre Funktion verlieren oder langsamer reagieren. Erneutes Anzünden ist daher gefährlich, da das Feuerwerk überraschend doch noch reagieren und es dann zu schwerwiegenden Verletzungen kommen kann. Das Bundesamt für Materialforschung und -prüfung empfiehlt, alte Feuerwerkskörper stets mit Vorsicht zu handhaben und lieber nicht zu zünden.

Das Gute zum Wochenende : Silvester: So geht Feuerwerk der Zukunft Für die einen der krönende Abschluss des Jahres, für die andern Krach, Gestank und Umweltbelastung: Das Silvester-Feuerwerk spaltet die Gemüter. von Christian Dezer Update

Wo entsorgt man alte Feuerwerkskörper?

Ein besonderes Augenmerk ist auf die Entsorgung zu legen: Reste von Feuerwerkskörpern, wie beispielsweise leere Raketen, die vollständig funktioniert haben, können wegen der Explosion nach entsprechender Abkühlung in der Restmülltonne entsorgt werden. Feuerwerkskörper, bei denen das nicht vollständig funktioniert hat, enthalten noch explosionsgefährliche Stoffe. Diese sollte man deshalb nach entsprechender Abkühlung in einem Recycling- oder Wertstoffhof entsorgen.

Wilhelm Terporten ist Rechtreferendar in der Redaktion Recht und Justiz.

Farben für Silvesterraketen : Wie Feuerwerk umweltfreundlich werden kann Funkelnde Silvesterraketen faszinieren Menschen seit Jahrhunderten. Magdalena Rusan blickt hinter die Chemie der bunten Farben und arbeitet an umweltschonenderen Alternativen. Interview