"Verheerende" Bilanz: Umwelthilfe fordert Böller-Verbot

Die krankmachende Feinstaubbelastung sei in Deutschland durch Pyrotechnik wieder in die Höhe geschnellt. So hätten die Stundenwerte an der Messstelle Frankfurter Allee in Berlin in der Silvesternacht mit fast 800 Mikrogramm pro Kubikmeter um mehr als 150 Prozent über denen vor einem Jahr gelegen, hieß es. Verglichen mit dem letzten Corona-Jahr mit einem Böllerverbot seien sie sogar um 700 Prozent gestiegen.