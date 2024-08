Experte zu Messergewalt: Prävention stärken

Fälle von Messergewalt nehmen zu. Doch was kann dagegen unternommen werden: Schärfere Waffengesetze, Verbotszonen oder was wäre sinnvoll? Antworten von dem Kriminologen Dirk Baier.

Angriffe steigen an

Innenministerin Faeser plant als Reaktion auf steigende Messergewalt eine Verschärfung des Waffenrechts und Umgangsverbote. 11.08.2024 | 1:36 min

Die Zahl der Messerangriffe in Deutschland steigt an - und damit auch der Druck auf die Politik, eine passende Antwort auf diese Art der Gewalt in der Gesellschaft zu finden. So zeigt der Blick auf die Zahlen:

Allein im vergangenen Jahr kam es laut Polizeistatistik zu 8.951 Messerangriffen im Zusammenhang mit gefährlicher und schwerer Körperverletzung. Ein Jahr zuvor waren es noch 8.160 Fälle. Zählt man Raubdelikte mit Messer hinzu, stehen für das Jahr 2023 unter dem Strich 13.844 Messerangriffe.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will den "Umgang mit Messern im öffentlichen Raum" daher nun einschränken. Und Kommunen sollen mehr Waffenverbotszonen einführen.

Diese Maßnahmen plant Innenministerin Nancy Faeser (SPD): Quelle: phoenix Messer sollen nur noch bis zu einer Klingenlänge von sechs statt bisher zwölf Zentimetern in der Öffentlichkeit mit sich geführt werden dürfen

Ausnahmen: etwa für Haushaltsmesser in geschlossenen Behältnissen nach dem Kauf

Gefährliche Springmesser sollen mit einem Umgangsverbot belegt werden

Kommunen sollen mehr Waffenverbotszonen verhängen

Der Kriminologe Dirk Baier von der Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften forscht zu Messerattacken. Er erklärt mögliche Ursachen für den Anstieg der Fälle, was Täter gemeinsam haben und wo er Lösungsansätze sieht.

ZDFheute: Wieso nehmen die Fälle von Messergewalt zu?

Dirk Baier: Wir haben generell eine Zunahme von Gewaltkriminalität in der bundesdeutschen Gesellschaft. Die Zunahme von Messerkriminalität ist im Prinzip Teil dieses Problems, doch derzeit haben wir noch keine griffige Erklärung dafür.

Eine könnte sein, dass soziale Ungleichheit wieder zunimmt: Das Leben ist teurer geworden.

Das schafft ein Stück weit einen Nährboden dafür, dass bestimmte Milieus entstehen, aus denen heraus Gewalt passiert. Dirk Baier, Kriminologe

Tatwaffe Messer: Ob im Regionalzug oder im Fitnessstudio, die Angriffe können jeden treffen. Bundesweit sorgen Messerattacken für Schlagzeilen. Für die Opfer sind die Taten oft fatal. 04.02.2024 | 30:05 min

Als zweite Sache sehen wir, dass sogenannte Männlichkeitsorientierungen wieder zunehmen. Gerade junge Männer sind wieder eher der Meinung, sie müssen Stärke zeigen und andere einschüchtern - da ist ein Messer ein willkommenes Instrument.

Es ist ein ganz einfaches Symbol, um zu zeigen: Ich bin ein harter Kerl, ich habe ein Messer dabei, leg dich mal besser nicht mit mir an. Dirk Baier, Kriminologe

Aus Befragungen wissen wir, bis zu jeder dritte männliche Jugendliche führt schon mal ein Messer mit sich. Und das Problem ist: Man kommt recht einfach ran.

Dirk Baier ... Quelle: ZDF ... leitet das Institut für Delinquenz und Kriminalprävention an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Dieses befasst sich unter anderem mit den Fragen, wieso Menschen Straftaten begehen und wie Gesellschaft und Staat auf die Verbrechen reagieren. Zudem ist Dirk Baier Professor für Kriminologie an der Universität Zürich.

ZDFheute: Vor allem Fälle von Tätern mit ausländischen Wurzeln erhitzen die Gemüter. Aus Ihrer Sicht ist es jedoch nicht hilfreich, die Täter mit ihrer Staatsangehörigkeit in Verbindung zu bringen. Was verbindet sie stattdessen?

Baier: Das sind einerseits gewöhnlich Personen, die schlechter integriert sind, also die beispielsweise keine Berufstätigkeit oder keine Schulabschlüsse haben.

Sie haben grundsätzlich Anerkennungsdefizite in der Gesellschaft. Dirk Baier, Kriminologe

Sie sind zum Teil in großen Asylbewerberheimen untergebracht, wo man in Enge zusammenlebt, wo man auch sonst keine großen Perspektiven hat in der deutschen Gesellschaft.

Ein Streit um eine Parklücke in Berlin hat ein Menschenleben gekostet: Ein Mann wird mit einem Messerstich in den Bauch tödlich verletzt. Anschließend gibt es Tumulte am Tatort. 12.07.2024 | 1:30 min

Und andererseits sind das diese Überzeugungen, dass ich als Mann zeigen muss, dass ich dominant und wehrhaft bin.

Gerade bei jungen Männern ist das Messer das Mittel der Wahl, um diese Männlichkeit auch nach außen zu tragen. Dirk Baier, Kriminologe

ZDFheute: In Stuttgart wird diskutiert, Waffenverbotszonen auszuweiten und anlasslose Kontrollen durchführen zu dürfen. Ist das ein Gegenmittel?

Baier: Temporär ist es, denke ich, fast alternativlos.

Wenn in Städten oder in bestimmten Gebieten häufiger etwas passiert, braucht es so ein Signal. Dirk Baier, Kriminologe

Man sagt: 'Bis hier und nicht weiter, wir nehmen das ernst und wir führen solche Verbotszonen ein.'

Langfristig wird man die Thematik damit aber nicht in den Griff bekommen.

Auch die Polizei braucht die entsprechenden Ressourcen, um Kontrollen durchzuführen, sonst ist das ein Papiertiger. Dirk Baier, Kriminologe

Umstrittene Scholz-Forderung : Bringen Waffenverbotszonen mehr Sicherheit? Bundeskanzler Olaf Scholz fordert, Kriminalität verstärkt mit Waffenverbotszonen zu bekämpfen. Mehrere Städte haben solche Zonen bereits eingerichtet. von Torben Heine und Jan Schneider mit Video

ZDFheute: Auch konsequentere Abschiebungen in Fällen, wo dies möglich wäre, stehen im Raum. Könnten diese abschreckend wirken?

Baier: Wir wissen, dass Abschreckung grundsätzlich ein Prinzip ist, was wenig hilfreich ist, um Straftaten zu verhindern:

Obwohl es etwa teilweise lange Gefängnisstrafen gibt, begehen Menschen trotzdem schwere Verbrechen. Dirk Baier, Kriminologe

Ich denke, es ist notwendig, grundsätzlich über Maßnahmen nachzudenken, weil wir zurzeit auch in der Wissenschaft tatsächlich noch keine wirksame Maßnahme gegen Messerkriminalität haben.

Zurzeit gibt es ja beispielsweise auch den Vorschlag, Messer gegen Abos von Netflix zu tauschen. Ich finde es gut, dass wir solche Überlegungen anstellen. Dirk Baier, Kriminologe

Ich glaube nur, dass wir am Ende sehr sachlich draufschauen müssen und gucken, dass dieser Abschiebevorschlag nur für eine ganz kleine Gruppe an Tätern überhaupt relevant ist.

Seit vielen Jahren ist die Gegend um den Frankfurter Hauptbahnhof ein Brennpunkt - soziales Elend, harte Drogen, gefährliche Waffen. Jetzt führt die Stadt schärfere Regeln ein. 02.11.2023 | 2:02 min

ZDFheute: Statt nach Abschreckung zu rufen: Wie könnte stattdessen eine sinnvolle Prävention für Jugendliche aussehen?

Baier: Wichtig ist den Zugang zu Messern zu verhindern. Also schärfere Kontrollen der Vertriebswege, beispielsweise über Internet.

Wenn Jugendliche nicht rankommen, dann verlieren sie auch das Interesse an solchen Gegenständen. Dirk Baier, Kriminologe

Und zweitens braucht es weiterhin und vielleicht wieder intensivierter nach Corona , dass die Schulen Grundkompetenzen des Zusammenlebens vermitteln.

Ich denke hier an Empathie, an Konfliktlösekompetenzen, an Selbstkontrolle. Dirk Baier, Kriminologe

Also solche Dinge, von denen wir wissen, dass sie grundsätzlich Gewalt und Kriminalität verhindern und damit natürlich auch Messergewalt und Messerkriminalität.