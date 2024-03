Wollte Jan Marsalek Ziele per Handydaten ausspionieren?

Jan Marsalek ist immer noch auf der Flucht seit der Insolvenz des Zahlungsunternehmens Wirecard. Parlamentarier vermuten, dass russische Geheimdienstaktivitäten dahinterstecken. 01.03.2024 | 2:29 min

Mutmaßlicher Spionagering gab sich als US-Journalisten aus

Zwischen August 2020 und Februar 2023 soll Marsalek die Gruppe beauftragt haben, Zielpersonen in Europa, darunter auch Journalisten, auszuforschen und zu verfolgen. So steht es in den Anklageschriften der britischen Behörden

Der größte Wirtschaftsskandal Deutschlands wird zugleich zum Spionagefall: ZDFheute live mit Details über den ehemaligen Wirecard-Manager Marsalek und seine Geheimidentität. 01.03.2024 | 29:43 min

Angeklagter sollte Marsalek-Handy wiederbeschaffen

Auch als Marsalek im März 2015 sein Handy in einem Taxi verliert, wendet er sich an Roussew: "Hi Orlin, kannst du vielleicht eine Push-Nachricht auf den Sperrbildschirm meines Handy schicken und eine Belohnung ausrufen für die Rückgabe?" So weit, so unverdächtig. Doch in seiner Antwort an Marsalek gibt Roussew einen wichtigen Hinweis. Darin heißt es: