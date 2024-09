Vor Wahl in Brandenburg: Woidke will bei AfD-Sieg abtreten

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD ) will im Fall eines Wahlsiegs der AfD bei der anstehenden Landtagswahl zurücktreten. "Wenn die AfD auf Platz Eins landet, kann ich als Ministerpräsident nicht weitermachen", sagte Woidke in einem Interview mit dem "Tagesspiegel". "Natürlich ziehe ich dann die Konsequenzen."

Sein klares Wahlziel sei, die auch in Brandenburg als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei bei der Wahl zu schlagen. Der 62-jährige Woidke ist seit 2013 Brandenburgs Ministerpräsident.

In Kürze sind in Brandenburg Landtagswahlen. Der Wahlkampf ist in vollem Gange. Laut Umfragen könnte eine Fortsetzung der rot-schwarz-grünen Regierung schwierig werden.

