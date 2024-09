Landtagswahl Brandenburg: Für Woidke und die SPD wird es eng

Die Wahl in Brandenburg gilt schon jetzt als Schicksalswahl. Und das dürfte vor allem für die SPD gelten. Seit der Wende regiert sie durchgängig das Bundesland, doch aktuell ist der Gegenwind so stark wie nie zuvor. Denn auch hier ist der Ampel-Unmut groß. Kanzler Olaf Scholz , der in Brandenburg seinen Wohnsitz und Wahlkreis hat, ist so unbeliebt, dass Landesvater und Parteigenosse Dietmar Woidke es vorzieht, auf gemeinsame Wahlkampfauftritte mit dem Bundeskanzler zu verzichten und sich immer wieder betont von der Bundes-SPD und vor allem von der Ampel distanziert.