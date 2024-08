Wahl-O-Mat für Brandenburg: Wer vertritt meine Positionen?

In Brandenburg wird am 22. September gewählt. Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung fragt Positionen der Nutzer ab und vergleicht sie mit Profilen der Parteien.

Nicht nur in Brandenburg wird gespannt auf die Landtagswahl am 22. September geschaut. Zwar konnte die SPD 2019 die Wahl in Brandenburg gewinnen und bildete anschließend mit CDU und den Grünen eine Kenia-Koalition unter Führung von Ministerpräsident Dietmar Woidke. Doch bei den derzeitigen Umfragen zur Wahl liegt die AfD vorn. Erstmals einziehen wird das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Unsicher ist, wie nach der Wahl eine Regierungskoalition aussehen könnte.

Themen im Wahl-O-Mat: Bildung, Klimapolitik, Grenzkontrollen

Auch die Themen Bildung und Schule finden sich natürlich. In einer These muss Stellung bezogen werden, ob in Grundschulen verstärkt mit digitalen Medien gelernt werden soll. Oder ob es mehr Förderschulen im Land geben soll.

38 Thesen: Parteien reagieren mit ihren Positionen

Wie bei jedem Wahl-O-Mat wurden den Parteien im Vorfeld 38 Thesen vorgelegt, die sie beantwortet haben. Wer wissen will, welche Partei am ehesten mit seinen Interessen und Vorstellungen übereinstimmt, kann bei den einzelnen Thesen "stimme zu", "neutral" und "stimme nicht zu" auswählen. Zudem können bestimmte Themen stärker gewichtet werden. Daraus errechnet der Wahl-O-Mat am Ende die Übereinstimmung. Für die Landtagswahl in Brandenburg haben 13 von 14 Parteien, die zur Wahl antreten, teilgenommen.