Vom Stadtleben ins Landleben: Der Trend zur Stadtflucht

Obwohl Nadja und Benjamin Reichel ihr aktueller Wohnort Leipzig gefällt, zieht es das Paar aufs Land. Genauer in die kleine Gemeinde Wiesenburg/Mark in Brandenburg , die etwa eine Zugstunde von Berlin entfernt liegt. In Wiesenburg möchte sich das Paar ein neues, ruhigeres Leben aufbauen und erhofft sich dabei vor allem mehr Freiraum für die zwei gemeinsamen Kinder.

Wir fühlen uns grundsätzlich schon wohl in der Stadt, merken aber in den letzten Jahren immer mehr, dass es sehr eng wird, dass der Verkehr immer mehr wird.

Die Reichels folgen damit einem Trend, der sich seit etwa zehn Jahren in Deutschland bemerkbar macht. Das zeigen auch Daten zur Binnenwanderung, also den Wohnsitzwechseln über Gemeindegrenzen hinweg, die das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung ausgewertet hat. Demnach entscheiden sich aktuell so viele Stadtbewohner und -bewohnerinnen für das Leben auf dem Land wie seit etwa 30 Jahren nicht mehr.

Stadtbewohner suchen Flexibilität und Freiheit

Aber die Digitalisierung des Arbeitsmarktes ist nicht der einzige Grund für junge Menschen, die Großstadt hinter sich zu lassen. Das stellten Wissenschaftler des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung in einer Studie fest, für die sie Gespräche mit Zugezogenen in ländlichen Gemeinden führten.

Stadtflucht sichert Zukunft des ländlichen Raums

Neue Einwohner und Einwohnerinnen bringen nicht nur neues Leben in die Gemeinden, sondern sie stellen in vielerlei Hinsicht auch eine Einnahmequelle dar: Sie zahlen Steuern, kaufen in lokalen Geschäften ein und bringen ihre Kinder zum Beispiel in Kitas oder Schulen unter. Damit unterstützen sie den Strukturaufbau in ländlichen Regionen.