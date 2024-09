Landtagswahl in Brandenburg: Diese Parteien stehen zur Wahl

Bei der Landtagswahl 2019 wurde die AfD bereits zweitstärkste Kraft hinter der SPD. Mit ihrem Spitzenkandidaten Hans-Christoph Berndt, Vorsitzender der AfD-Fraktion im aktuellen Landtag, will sie nun an die Spitze. Dafür setzt die AfD in Brandenburg auf eine restriktive Asyl- und Migrationspolitik: umfassende Grenzsicherung und Aufbau von Asylzentren nach britischem Vorbild außerhalb Europas, Abschiebung aller ausreisepflichtiger und straffälliger Ausländer, Vorrang von Sach- vor Geldleistungen, keine Quoten für Migranten, Einrichtung eines Remigrationsbeauftragten. Das Programm sieht zudem eine Abschaffung des Amts für Verfassungsschutz in seiner aktuellen Form vor. Gleichzeitig will die AfD traditionelle Familien von Mutter, Vater und Kindern stärker fördern. Zudem setzt die AfD auf mehr direkte Demokratie, indem Volksabstimmungen durch niedrigere Hürden für Volksinitiativen und -entscheide erleichtert werden.Die Briefwahl soll genauso wie die GEZ abgeschafft, die Meisterausbildung kostenfrei werden. Die AfD fordert ein Ende der Sanktionen gegen Russland , will die EU in einen Bund souveräner Staaten umwandeln und ein dreijähriges Betreuungsgeld für Eltern oder Großeltern einführen. In der Energiepolitik richtet sich die AfD gegen den Neu- und Ausbau von Windkraftanlagen in Wäldern und setzt zur Stromerzeugung auf Gas, importiert aus Russland und auf Kohle (kein Ausstieg aus der Kohleverstromung ohne hinreichenden Ersatz). Der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund in Schulklassen soll begrenzt werden, Deutschkenntnisse sollen als Voraussetzung für die Regelbeschulung sein. Für Nicht-EU-Bürger sollen Studiengebühren erhoben werden. Eine "Verschwendung von Steuergeld" durch Politiker soll in das Strafgesetzbuch aufgenommen werden. Der Landesverband Brandenburg wird seit Juni 2020 durch den Verfassungsschutz Brandenburg als "rechtsextremistischer Verdachtsfall" beobachtet.