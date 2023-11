Zugausfälle: Hamburger Polizei sieht politischem Motiv

Nach den Bränden in Kabelschächten fallen viele Züge zwischen Hamburg und Berlin aus. Ermittler gehen von einem politischen Motiv für den mutmaßlichen Brandanschlag aus. 08.09.2023 | 0:22 min

Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf die Infrastruktur der Deutschen Bahn in Hamburg ist ein Bekennerschreiben auf der linken Plattform Indymedia aufgetaucht. "In der Nacht des 7. September haben wir in Hamburg Verkehrsadern der kapitalistischen Infrastruktur sabotiert", heißt es darin.

"Einige Liter Benzin in den Kabelschächten an den Schienen sollten zu möglichst langfristigen Ausfällen oder Einschränkungen beim Transport von zum Beispiel im Zuge neokolonialer Ausbeutung und erdzerstörendem Extraktivismus beschafften Rohstoffen führen."

Schreiben bezieht sich auf Güterverkehr

Zahlreiche Zugausfälle

Zwischen Hamburg und Berlin waren am Freitagmorgen wegen Vandalismusschäden zahlreiche Fernverkehrszüge ausgefallen. Das teilte die Deutsche Bahn online mit. "ICE-/IC-/EC-Züge Hamburg - Berlin - Erfurt - Süddeutschland fallen zwischen Hamburg und Berlin aus", hieß es in einer Fahrgastinformation.

Brandstiftung wohl Ursache

Als Grund für die Zugausfälle nennt die Hamburger Polizei Brandstiftung. In der vergangenen Nacht seien an drei Orten im Hamburger Stadtgebiet Kabelschächte an Bahnstrecken in Brand gesetzt worden. Die Polizei geht von einem politischen Motiv auf und sucht nach Zeugen.