Die Gruppe selbst hat 1.250 Straßenblockaden in ganz Deutschland gezählt und hat nach eigenen Angaben bis zu 2.000 Aktivisten. Dazu kamen Proteste in Museen, Stadien, an Erdölpipelines oder Flughäfen. In der Regel kleben sich die Teilnehmer an Oberflächen fest, damit die Räumung lange dauert.