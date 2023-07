In Frankreich rüsten sich die Behörden für eine mögliche fünfte Krawallnacht. Innenminister Gerald Darmanin mobilisierte am Samstagabend landesweit erneut rund 45.000 Sicherheitskräfte. Verstärkungen solle es in den Großstädten Lyon und Marseille geben, sagte er bei einer Pressekonferenz. Örtliche Behörden im gesamten Land verboten Demonstrationen, Veranstaltungen und öffentliche Feiern wurden abgesagt. Außerdem ordneten sie an, dass die öffentlichen Verkehrsmittel am Abend nicht mehr fahren dürfen. In Paris wurde der Place de la Concorde geräumt, nachdem es in sozialen Medien einen Aufruf zu Protesten auf dem größten Platz der Hauptstadt gegeben hatte.