Trotz wiederholter Appelle zur Ruhe und Warnungen vor einem harten Durchgreifen der Polizei spielten sich am Freitag auch bei Tageslicht Szenen der Gewalt ab. Auch massive Polizeipräsenz und behördlich angeordnete Einschränkungen des öffentlichen Lebens konnten die erneuten Ausschreitungen in der Nacht zu Samstag in ganz Frankreich nicht verhindern. Darmanin hatte am Freitagabend angekündigt, dass 45.000 Polizisten in der Nacht für Ordnung sorgen sollten. Darunter seien auch Spezialkräfte.