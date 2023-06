In mehreren französischen Städten ist es in der Nacht wieder zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Beamten seien mit neuen Vorfällen in Marseille, Lyon, Pau, Toulouse und Lille konfrontiert worden, teilte die nationale Polizei mit. "Die Antwort des Staates muss äußerst entschlossen sein", sagte Innenminister Gerald Darmanin in der nördlichen Stadt Mons-en-Baroeul, wo mehrere städtische Gebäude in Brand gesetzt worden waren. In Marseille feuerte die Polizei Tränengas ab, als es zu Zusammenstößen mit Jugendlichen kam, berichtet die Zeitung "La Provence".