Ein Ganztagsplatz für alle Kinder in der Grundschule ab dem Schuljahr 2026/27: So hatte es noch die Große Koalition aus CDU und SPD kurz vor ihrem Ende versprochen und in einem letzten Kraftakt mit den Ländern beschlossen. Und damit das auch wirklich vor allem in den westlichen Bundesländern klappt, wurde ein Rechtsanspruch eingeführt und 1,3 Milliarden Euro pro Jahr zugesagt. Drohende Klagen der Eltern bedeuten mehr Druck, die Ganztagsschule einzuführen. So die Idee.