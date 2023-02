Guantánamo: Pakistaner nach 16 Jahren frei

"Ich habe eine zweite Chance in meinem Leben bekommen und habe die Absicht, das Beste daraus zu machen", erklärte Khan in einer von seinen Anwälten verbreiteten Stellungnahme. "Ich bedaure zutiefst, was ich vor vielen Jahren gemacht habe, und habe die Verantwortung dafür übernommen." In Belize will Khan nun nach eigenen Angaben ein Restaurant oder einen Food Truck eröffnen.