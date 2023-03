Wieder neue Fälle : Hunderte Mädchen in Iran vergiftet

An Mädchenschulen in Iran sind Hunderte neue Fälle ungeklärter Vergiftungen gemeldet worden. Wie die iranische Zeitung "Shargh" an diesem Donnerstag berichtete, sind allein in der nordiranischen Stadt Ardabil mehr als 400 Schülerinnen an elf Schulen betroffen. Die Schülerinnen klagen über Schwindel, Übelkeit und Atemnot.