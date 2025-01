1.500 Tage in Haft: Deutsch-Iranerin Nahid Taghavi in Freiheit

Taghavi (l.) ist nach mehr als vier Jahren von Tochter Mariam Claren am Köln-Bonner-Flughafen in Empfang genommen worden.

Die deutsch-iranische Menschenrechtsaktivistin Nahid Taghavi ist nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International nach mehr als vier Jahren aus iranischer Haft entlassen worden. Sie sei am Sonntag nach Deutschland zurückgekehrt, teilte Amnesty International am Montag mit. "Es ist vorbei. Nahid ist frei!", schrieb ihre Tochter Mariam Claren am Montag im Onlinedienst X.