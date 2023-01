Djir-Sarai: Also zunächst einmal, das ist juristisch möglich, wenn man das will. Es gibt einen bestimmten Grund, warum die Europäische Union das nicht will. Nämlich, die Europäische Union setzt darauf, dass in einigen Tagen oder in einigen Wochen man im Prinzip zu der alten Iran-Strategie der EU zurückkehren kann, das heißt, verhandeln. Das Atomabkommen mit dem Iran soll wiederum im Fokus stehen und weniger die Unterstützung der Menschen, die gerade auf der Straße sind.