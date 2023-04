Da ist die ehemalige Lehrerin, die während Corona und den damit verbundenen Lockdowns ihren Job aufgeben musste und nun versucht, mit einem Online-Shop Geld zu verdienen, um ihre Tochter groß zu ziehen. An den Protesten teilzunehmen ist für sie Ausdruck ihrer Unzufriedenheit. Doch ihr Leben will sie nicht aufs Spiel setzen, will stattdessen auswandern, in den Westen, wie so viele.