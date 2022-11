Eine Untersuchung seitens der USA könnte die enge Partnerschaft beider Länder in einer Zeit belasten, in der sich Israel auf die Bildung der am weitesten rechts stehenden Regierung in der Geschichte des Landes vorbereitet und linke Demokraten in den USA eine kritischere Haltung gegenüber einem der engsten Verbündeten Washingtons angemahnt haben.