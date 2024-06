Kinderreport: Skepsis der Jugend bei Demokratie-Erhalt

Viele Kinder und Jugendliche in Deutschland sehen sich laut einer Studie nicht ausreichend informiert zum Thema Demokratie in Deuschland.

Das Deutsche Kinderhilfswerk plädiert für mehr Demokratiebildung für Kinder bereits in der Grundschule und auch in der Kita. Grund: Das Vertrauen in den dauerhaften erhalt der Demokratie in Deutschland ist laut einer Studie in der jungen Generation erschreckend gering.