... ist österreichischer Soziologe und Migrationsforscher und hat die Europäische Stabilitätsinitiative (ESI) mitgegründet, eine Denkfabrik mit Sitz in Berlin und Büros in diversen Städten Europas. Schwerpunkt der Arbeit der ESI sind Konzepte für die Migrationspolitik.



Auf seine Initiative geht das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei vom 18. März 2016 zurück. Er studierte in Oxford, Brüssel und Bologna. Er unterrichtete Wirtschaftslehre in Czernowitz in der Ukraine und arbeitete für verschiedene NGOs und internationale Organisationen.