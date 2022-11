Die Affäre schadet am Ende dem gesamten politischen System in Österreich - meint der bekannte Politikberater Thomas Hofer: "Seit Ibiza - und das war 2019 - ist es nicht mehr besser geworden. Im Gegenteil: Es kamen immer wieder neue Enthüllungen. Und die richten nicht nur bei den hauptbetroffenen Parteien Schaden an, sondern auch im Gesamtvertrauen in das demokratische System in Österreich."