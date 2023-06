Vier Monate vor der Landtagswahl gerät die CSU in Erklärungsnot: Warum will sie mit einer Partei ohne klare Abgrenzung zur extremen Rechten weiterregieren, wenn es mit den Grünen eine Alternative gäbe - so fragt sich gerade mancher CSU-Anhänger. Söders Anti-Wokeness-Wahlkampf gegen die Grünen und alles, was er dafür hält, wirkt vor dem neuen Gebaren Aiwangers riskant. Mit der Absage an die Grünen beraubt sich die CSU einer Alternative, die sie vielleicht noch braucht.