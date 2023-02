Wie gut sind Geflüchtete, die in den Jahren ab 2015 nach Deutschland kamen, inzwischen im Arbeitsmarkt integriert? Wie hoch ist der Anteil derer, die arbeiten - und wie hoch der Anteil der Empfänger von Stütze? Um diese Fragen ging es am Donnerstagabend in der ZDF-Talkshow Markus Lanz, vor dem Hintergrund des Flüchtlingsgipfels am Donnerstag in Berlin, der aktuellen Diskussion um die Einwanderungspolitik und Rekordzahlen von Geflüchteten im Jahr 2022. Mit dabei: Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, früher Parteimitglied bei den Grünen, jetzt parteilos - derzeit ruht seine Mitgliedschaft.