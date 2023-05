Die Zahl der irregulären Einreisen von Migranten über das Mittelmeer in die EU hat nach Angaben der EU-Grenzschutzbehörde Frontex bislang in diesem Jahr eine Rekordhöhe erreicht. In den ersten vier Monaten seien auf diese Weise fast 42.200 Menschen in die Europäische Union gelangt, teilte die Behörde am Freitag mit. Die Zahl sei damit um fast 300 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen.