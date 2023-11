Das steckt hinter den Meldungen zu Putins Tod

Auf Telegram, auf der Plattform X und auch in Online-Medien wird die Nachricht aufgegriffen und ungefiltert ins Netz gejagt. Was richtig und was falsch ist, hinter welchem Account ein Mensch steckt und hinter welchem ein Bot, das ist in diesen Tagen längst nicht mehr klar. Nie waren so viel Falschinformationen im Umlauf wie jetzt. Da trifft eine Nachricht zu Putins Tod auf einen idealen Nährboden.