Schwerverletzte bei Explosion in Ratingen

Bei einer Explosion in einer Wohnung in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf sind mehrere Menschen verletzt worden. Nach vorläufigen Erkenntnissen wurden auch zehn Feuerwehrleute und zwei Polizeibeamte zum Teil sehr schwer verwundet. Das berichtete Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) an diesem Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags. Die Hintergründe seien noch unklar. Sicherheitskreise schließen einen gezielten Anschlag offenbar nicht aus. Am Nachmittag will sich voraussichtlich Bundesinnenministerin Nancy Faeser zu dem Vorfall äußern.