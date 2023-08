In Brüsseler Sicherheitskreisen will weiterhin niemand eine Zuordnung machen. Aber Zuordnung - Militärs sprechen von Attribution - das ist der Schlüssel. Das Wesen hybrider Angriffe ist der Zweifel über den Urheber, was wiederum Misstrauen sät. Wenn Russland etwa den Zusammenhalt des Westens erschüttern wollte, dann hätten Hinweise über eine ukrainische Urheberschaft das Potenzial, die Unterstützung der Ukraine durch den Westen zu verlangsamen. So lautet eine in Brüssel gängige Interpretation.