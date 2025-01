Schloss Bellevue: Steinmeier lobt Sternsinger für Weitblick

Am Dreikönigstag ziehen die Sternsinger vielerorts durch die Straßen. Sie verteilen ihren Segen und sammeln Spenden für Kinder auf der ganzen Welt.

Die Sternsinger haben am Montag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender besucht und ihren Segen ins Schloss Bellevue gebracht.

Mit weißer Kreide schrieben die 20 Kinder und Jugendlichen aus dem katholischen Bistum Augsburg "20*C+M+B+25" an das Eingangsportal des Schlosses.

Die Abkürzung steht für "Christus Mansionem Benedicat" (Christus segne dieses Haus) und das aktuelle Kalenderjahr. Am Dienstag besuchen Sternsinger aus allen 27 deutschen Bistümern Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Kanzleramt.

Steinmeier führt Tradition fort

Steinmeier lobte, dass die Sternsinger den Blick über die eigene Stadt, die eigene Region und das eigene Land hinaus richteten und ein Auge für die Kinder auf der Welt hätten, denen es viel schlechter gehe als denen in Deutschland.

Es sei eine Verpflichtung, denen zu helfen, die sich nicht aus eigener Kraft helfen könnten. Der Bundespräsident empfing den königlichen Besuch bereits zum siebten Mal in seinem Amtssitz. Er führt damit eine Tradition fort, die schon seine Amtsvorgänger gepflegt haben.

Solidaritätsaktion für Kinderrechte

Rund um den 6. Januar ziehen in ganz Deutschland Sternsinger von Haus zu Haus, schreiben ihren Segen an die Türen und sammeln Spenden für Kinder weltweit. An dem Tag feiert die katholische Kirche das Fest der Heiligen Drei Könige.