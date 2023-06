Davor warnt ein breites Bündnis an Hilfsorganisationen. "Noch nie waren in Syrien seit Ausbruch des Bürgerkriegs so viele Menschen in Ungewissheit darüber, was sie morgen essen sollen", teilte die Diakonie Katastrophenhilfe mit. Das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen strich laut eigenen Angaben bereits seine Hilfen in Syrien für rund 2,5 von 5,5 Millionen Menschen, weil zu wenig Geld bereitstehe.