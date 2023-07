Vize-Umweltminister Gerardo Amarilla beschreibt im Gespräch die Lage mit ZDFheute wie folgt: "Die Ursache für das Problem ist, dass wir in Wirklichkeit drei Jahre in Folge ein Wasserdefizit haben und dass es in den Sommermonaten große Dürreperioden gab. Im Jahresdurchschnitt ist das Defizit das dritte Jahr in Folge das niedrigste in der Geschichte."