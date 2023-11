MDK-Statistik 2022: Fast 2.700 Schäden durch Ärzte-Pfusch

Im vergangenen Jahr wurden rund 2700 Behandlungsfehler deutscher Kliniken und Arztpraxen registriert. Der medizinische Dienst fordert eine Meldepflicht für schwere Fälle. 17.08.2023 | 1:40 min

Im Vergleich zur Gesamtzahl aller Arzt- und Krankenhausbehandlungen im Jahr klingt die Zahl klein, aber hinter jedem Fall steckt ein Einzelschicksal und die Dunkelziffer ist deutlich höher: Gutachter der gesetzlichen Krankenkassen haben im vergangenen Jahr in 2.696 Fällen ärztliche Behandlungsfehler festgestellt, die zu gesundheitlichen Schäden bei Patienten geführt haben. In 84 Fällen führten diese sogar zum Tod oder trugen wesentlich dazu bei.

Krankenhäuser behandeln 17 Millionen Fälle pro Jahr

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung behandeln die Krankenhäuser in Deutschland pro Jahr knapp 17 Millionen Fälle, in Arztpraxen sind es mehr als 550 Millionen Behandlungsfälle pro Jahr.

Der Medizinische Dienst - eine Art Prüf- und Gutachterabteilung der Krankenkassen - legte am Donnerstag in Berlin seine jährliche Statistik zu Behandlungsfehlern vor. Demnach erstellten Experten im vergangenen Jahr 13.059 fachärztliche Gutachten, nachdem Patientinnen und Patienten sich wegen vermuteter Behandlungsfehler beschwert hatten.

Mehr Fehler in Kliniken als in Arztpraxen

In der Mehrzahl der Fälle wurde kein Fehler festgestellt, jedes vierte Gutachten (3.221) kam aber zu dem Schluss, dass ein Behandlungsfehler mit einem Gesundheitsschaden vorlag. In fast jedem fünften Fall (2696) war der Fehler auch die Ursache für den Schaden. Die Zahlen bewegen sich in etwa auf dem Niveau der Vorjahre.