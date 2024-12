Für die deutschen Football-Fans ist es ein Grund zur Freude, für die NFL die logische Antwort auf den Boom hierzulande. Die nordamerikanische Profi-Liga setzt langfristig auf den Standort Deutschland und trägt bis 2029 mindestens fünf weitere Spiele aus. "Innerhalb dieses Zyklus werden es bis zu drei Spiele in Berlin sein", sagte Alexander Steinforth, hierzulande NFL-Chef.

Rückkehr nach München oder Frankfurt?

Los geht es in der nächsten Saison im Berliner Olympiastadion mit einem Spiel der Regular Season. Wo die übrigen der mindestens fünf Partien stattfinden, ist noch unklar.

Offen ist auch, welche Teams zu welchem Zeitpunkt im Stadion von Fußball-Zweitligist Hertha BSC aufeinandertreffen. Zuletzt hatten sich etwa die Detroit Lions um den deutschen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown die Vermarktungsrechte für den deutschsprachigen Raum gesichert. "Wir wissen, dass die Teams mit den Marketingrechten für den deutschen Markt ganz besonders großes Interesse haben, in Deutschland zu spielen", sagte Steinforth.

Deutschland als Wachstumsmarkt Nummer 1

Das Potenzial für die NFL hierzulande ist riesig, wie der millionenfache Ticket-Ansturm auf die Spiele in München und Frankfurt belegt. Nach Angaben der Liga gibt es in Deutschland rund 19 Millionen Fans, von denen 3,6 Millionen die NFL aufmerksam verfolgen. Die TV-Einschaltquoten für den Super Bowl erreichen Rekordwerte. So verfolgten 2024 rund 2,12 Millionen Deutsche das Finale.