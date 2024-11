Fiebich und Sabally: WNBA-Titel und EM-Medaillen-Traum

Zwei deutsche Basketballerinnen, eine große Meisterschaft. Nach ihrem Titel mit New York in der WNBA, wollen Fiebich und Sabally den Erfolg auf die Nationalmannschaft übertragen.

Sehen Sie hier das aktuelle Sportstudio vom 9. November 2024 in voller Länge. 09.11.2024 | 28:52 min

Katrin Müller-Hohenstein begrüßte sie im aktuellen Sportstudio als "zwei herausragende Gäste in einer großartigen Sportart." Leonie Fiebich und Nyara Sabally hatten in der Tat großen Anteil am Erfolg von New York Liberty - und der daraus resultierenden großen Euphorie im Big Apple. Trainerin Sandy Brondello sagte gegenüber dem ZDF:

Die deutschen Mädchen waren unglaublich, phantastisch auf der allergrößten Bühne. Ohne sie gewinnen wir nicht. „ Sandy Brondello, Trainerin von New York Liberty

Zum sechsten Mal war New York Liberty in den Endspielen der WNBA gewesen - und konnte endlich erstmals jubeln.

Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben mit New York Liberty die Meisterschaft in der WNBA gewonnen. Im fünften Endspiel setzte sich das Team gegen Minnesota Lynx durch. 21.10.2024 | 1:33 min

Championship-Parade, "Tonight Show", Börsen-Besuch

Denn im entscheidenden fünften Spiel der Finalserie gegen Minnesota Lynx drehte das deutsche Duo vor 17.500 Fans in der heimischen Arena richtig auf. Beim 67:62-Sieg nach Verlängerung erzielten Fiebich und Sabally jeweils 13 Punkte - und sorgten in der Overtime für fünf der sieben Liberty-Zähler.

Die Tage und Wochen danach seien "eine sehr aufregende Zeit" gewesen, betonte Sabally, die seit 2022 bei Liberty spielt. Championship-Parade vor Zehntausenden Fans auf dem Broadway mitten durch Manhattan, Auftritt bei Jimmy Fallon in der "Tonight Show" und sogar ein Besuch an der New Yorker Wall Street, wo das Team die Glocke zum Handelsstart der Börse läutete.

Wir hatten viel zu tun, aber ich hätte mir nichts anderes wünschen können. „ Nyara Sabally, Spielerin von New York Liberty

Fiebich "eine der besten Spielerinnen der Welt"

In Deutschland ist Frauen-Basketball trotz des sensationellen Olympiasieges der 3x3-Spielerinnen in Paris eine Randsportart, in den USA hingegen "'ne andere Nummer, 'ne ganz andere Welt", hob Fiebich hevor. Sie habe "zum ersten Mal mitbekommen, wie Frauen-Basketball wertgeschätzt wird", sagt die Flügelspielerin.

Fiebich spielte zwar ihre erste Saison in der stärksten Basketball-Liga der Welt - doch sie spielte nie wie eine Anfängerin. Die 24-Jährige Dreier-Spezialistin aus Landsberg am Lech in Oberbayern stellte mit 65 Zählern einen Rookie-Rekord für die Endspielserie auf.

Sie ist eine der besten Spielerinnen der Welt - aber trotzdem sehr bodenständig. „ Nyara Sabally, Spielerin von New York Liberty

Die WNBA-Siegerinnen Nyara Sabally und Leonie Fiebich von New York Liberty sprechen im Interview mit Katrin Müller-Hohenstein u.a. über ihren Sport innerhalb und außerhalb der USA. 10.11.2024 | 21:35 min

Weiteres Erfolgs-Kapitel des deutschen Basketballs

Fiebich wiederum beschreibt die 1,96 Meter große Sabally als "Instinktspielerin, die sich sehr gut anpassen und ihr Ding durchziehen" könne, "egal, wo". Und deshalb, so Fiebich weiter, könne man sie "in jede Situation rein schmeißen, in jedes Team, in jede Konstellation - und sie findet ihren Weg."

Die beiden haben mir ihrem Titelgewinn ein weiteres erfolgreiches Kapitel des deutschen Basketballs geschrieben. Die Männer sind Weltmeister, die 3x3-Spielerinnen Olympiasiegerinnen und Fiebich und Sabally nun WNBA-Champions.

"Meilensteine" EM 2025 und Heim-WM 2026

Diese Erfolgswelle wollen die Bayerin und die Berlinerin auf die Nationalmannschaft übertragen. Im kommenden Jahr ist Deutschland Co-Gastgeber der EM, 2026 wird die WM in Berlin ausgetragen. Fiebich spricht von "Meilensteinen." In Paris hatten die deutschen Frauen das Olympia-Viertelfinale erreicht, bei der EM 2025 sei "eine Medaille definitiv das Ziel für uns", so Sabally.

Beide gaben auch einen Einblick in die finanzielle Seite ihres Profilebens. Obwohl die WNBA-Partien vor bis zu 20.000 Fans ausgetragen werden, ESPN live überträgt und einige Spielerinnen Superstar-Status haben, beträgt das Durchschnittsgehalt nur rund 120.000 Dollar. Da Sabally (73.000 Dollar) und Fiebich (67.000 Dollar) noch Rookie-Verträge haben, verdienen sie sogar weniger.

Noch viele Jahre in New York

Und deshalb spielen Fiebich und Sabally in der WNBA-Saisonpause in Europa. Wo genau, dürfen sie noch nicht verraten. Ihre WNBA-Zukunft hingegen liege in New York, betonte Trainerin Brondello.

Sie sind jung, werden sich noch entwickeln, besser und besser werden und noch viele Jahre für New York Liberty spielen. „ Sandy Brondello, Trainerin von New York Liberty

Die neue Saison - und somit die Mission Titelverteidigung - beginnt im Mai.