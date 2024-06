Basketball - NBA: Lakers holen LeBron James' Sohn Bronny

Bronny James in Aktion beim NBA-Draft.

Als der historische Moment gekommen war, kramte LeBron James tief im Familienalbum. Er und Sohn Bronny gemeinsam auf der Bank eines NBA-Teams, das hatte es doch schon einmal gegeben? Richtig, 2007 war das, Bronny war zwei Jahre alt und hatte sich in einer Pause neben seinen berühmten Vater gemogelt.

LeBron James und Sohn Bronny vereint

Am Freitag postete der stolze Basketball-Superstar das Foto bei Instagram und schrieb nur ein Wort darunter: "Legacy". Jenes "Vermächtnis" wird wohl in Kürze zu einer Vater-Sohn-Geschichte der ganz besonderen Art führen.

Denn die Rechte am 19 Jahre alten Bronny, der eigentlich LeBron James Jr. heißt, liegen seit Freitag ganz offiziell bei den Los Angeles Lakers. Deren Topstar LeBron James (39) hat zwar noch nicht über seine Zukunft entschieden, seine Wahl dürfte nun aber leicht fallen.

Er fühle sich "gesegnet", schrieb Bronny in den sozialen Netzwerken, als ihn die Lakers auf Platz 55 des NBA-Drafts ausgewählt hatten. Laut ESPN hatte Spielervermittler Rich Paul zuvor andere Teams davor gewarnt, Bronny zu "picken", ansonsten würde dieser dann nach Australien gehen.

Historischer Moment für die NBA

"Das ist ein historischer Moment", sagte Lakers-Legende Magic Johnson. Doch es gab auch Kritiker der "Familienzusammenführung". Die ewigen Vergleiche mit dem berühmten Vater würden nun noch zunehmen, hieß es in vielen US-Medien.

Guard Bronny James war im Juli vergangenen Jahres wegen eines Herzstillstands zusammengebrochen und danach ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wenige Tage später durfte er die Klinik wieder verlassen, es wurde ein angeborener Herzfehler diagnostiziert. Im Dezember feierte er sein Comeback im College-Basketball, in seiner durchwachsenen Premierensaison erzielte er im Schnitt 4,8 Punkte pro Spiel.

LeBron James spielt bei Olympia

"In der Geschichte der NBA gab es noch nie einen Vater und einen Sohn, die sich ein NBA-Basketballfeld geteilt haben", sagte Lakers-Geschäftsführer Rob Pelinka:

Das fühlt sich an wie etwas, das magisch sein könnte.

Während LeBron im Sommer für die USA bei den Olympischen Spielen in Paris auflaufen wird, muss sich Sohn Bronny über die NBA Summer League in Las Vegas für einen endgültigen Kaderplatz empfehlen. Seine Ziehung im Draft galt im Vorfeld eher als unwahrscheinlich.

Wo setzt der Vater die Karriere fort?

Am Zug ist nun erst einmal der Vater. Bis Samstag muss sich LeBron James entscheiden, ob er die Option auf ein weiteres Jahr bei den Lakers zieht oder erst einmal ohne Vertrag dasteht. Selbst in diesem Falle wäre eine Zukunft in LA aber noch möglich.