NBA-Rekord: LeBron James knackt die Marke von 40.000 Punkten

LeBron James hat als erster Spieler in der Geschichte der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA die Marke von 40.000 Punkten erreicht. Der Starspieler von den Los Angeles Lakers erzielte am Samstagabend (Ortszeit) gegen Titelverteidiger Denver Nuggets (114:124) die noch fehlenden neun Punkte bereits früh im Spiel: Zu Beginn des zweiten Viertels zog der 39 Jahre alte Superstar unnachahmlich zum Korb und legte den Ball mit links via Brett in den Korb. James beendete die denkwürdige Partie mit 26 Punkten und war damit bester Werfer der Lakers.