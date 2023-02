Die Debatten um den Größten aller Zeiten schließt auch Michael Jordan ein, der auf Platz fünf in der Liste deutlich hinter James rangiert. In der Diskussion um "the greatest of all time", also den besten Basketballer aller Zeiten, werden fast nur noch diese beiden Namen genannt. Der Chicago Bulls-Star der 80er und 90er kann dabei sechs Titel aus sechs Finals vorweisen, während James bisher vier Titel aus zehn Finalteilnahmen verbuchen kann.