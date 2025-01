Biathlon in Antholz: DSV-Teams im Formcheck

In Antholz steht die Generalprobe für die Biathlon-WM und Olympia im kommenden Jahr an. Die Vorzeichen bei den deutschen Männern und Frauen könnten kaum unterschiedlicher sein.

Traditionell schließen die Rennen in Antholz das Triple der drei wichtigsten Weltcups der Biathlon-Szene ab. Nach den beiden deutschen Heim-Weltcups in Oberhof und Ruhpolding mit über 130.000 Fans, stehen in Südtirol diesmal gleich zwei wichtige Generalproben an.

Die Wettbewerbe auf über 1.600 Metern Höhe über dem Meeresspiegel im Antholzertal sind das letzte Kräftemessen vor der Weltmeisterschaft im schweizerischen Lenzerheide (12. bis 23. Februar 2025). Zugleich sind die Rennen der Test der Olympia-Strecken von 2026: In Antholz finden im Rahmen der Winterspiele in Mailand und Cortina die Biathlon-Entscheidungen statt. Wie steht es um die Form der deutschen Skijäger?

Problem bei den Männern: zu viele Schießfehler

Lediglich zwei Einzel-Podestplätze sprangen für die deutschen Biathlon-Männer in zwölf Rennen in dieser Saison bisher heraus. Philipp Nawrath landete im Auftakt- Sprint in Kontiolahti auf Platz drei , Danilo Riethmüller kurz vor Weihnachten in Le Grand-Bornand auf Position drei im Massenstart.

DSV-Aufgebot und Zeitplan in Antholz Frauen: Franziska Preuß, Selina Grotian, Stefanie Scherer, Sophia Schneider;



Männer: Philipp Horn, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Simon Kaiser, Danilo Riethmüller, Justus Strelow



Zeitplan: Donnerstag (23.1.2025), 14:30 Uhr: Frauen, Sprint 7,5 km; Freitag (24.1.2025), 14:30 Uhr, Männer, Sprint 10 km; Samstag (25.1.2025), 13:00 Uhr: Frauen, Verfolgung; 14:55 Uhr; Männer, Staffel 4 x 7,5 km; Sonntag (26.1.2025), 12:05 Uhr: Frauen, Staffel 4 x 6 km; 14:45 Uhr: Männer, Verfolgung 12,5 km

Damit eroberte er sich auch das Trikot des Führenden der Disziplinwertung, das er als 28. von Ruhpolding umgehend wieder verlor. Von Kopfschmerzen geplagt leistete sich der Newcomer gleich fünf Schießfehler. Womit das entscheidende Problem der deutschen Männer in diesem Winter schon genannt wäre: Viel zu viele Patzer am Schießstand.

Männer: Problem "sitzt zwischen den Ohren"

Man macht sich das Leben unnötig schwer. Das ärgert mich schon ziemlich. „ Philipp Nawrath, deutscher Biathlet

Mit zwei Fehlern hatte Philipp Nawrath im letzten Schießen das greifbar nahe Massenstart-Podium in Ruhpolding verpasst. Der 31-Jährige kann läuferisch regelmäßig genau wie Riethmüller in den Top Ten mithalten. Beide sind deshalb die größten deutschen Hoffnungen auf Podestplätze – wenn die Schießfehler nicht wären.

Worin liegt die Ursache dafür? "Das Problem sitzt zwischen den Ohren", sagt Felix Bitterling, Sportdirektor des Deutschen Skiverbandes (DSV). Also ein Kopfproblem, was Nawrath nach den Deutschland-Weltcups auch indirekt bestätigte: "Man läuft vor Heimpublikum, will es allen beweisen und die Flowerzeremonie sehen."

In Antholz soll das Schießen besser werden

Vielleicht hilft da ja, dass diese Woche in Italien gelaufen wird. Oder der Gedanke an Platz drei in der Staffel von Ruhpolding, als trotz vieler Nachlader nervenstark die Strafrunde vermieden wurde.

Ich bin bei mir geblieben, habe den Puls reguliert und die Dinger reingesetzt. „ Danilo Riethmüller, deutscher Biathlet

Nawrath will sich noch einmal mental mit all den verpassten Podest-Chancen der Saison beschäftigen: "Damit ich das, wenn es um ganz große Rennen geht, durchziehen kann." Bitterling bleibt (noch) gelassen – Schießprobleme lassen sich im Gegensatz zu läuferischen Problemen schließlich vergleichsweise schnell abstellen. Konstant gut schießt eigentlich nur Justus Strelow – der ist allerdings nicht so schnell in der Loipe unterwegs.

Preuß und Co. nervenstark

Wie man Top-Lauf- und Schießleistungen perfekt zusammenbekommt, zeigt Gesamtweltcup-Spitzenreiterin Franziska Preuß überzeugend. Sieben Mal stand sie in zwölf Einzelrennen auf dem Podest, führte die ersatzgeschwächte deutsche Staffel in Ruhpolding nervenstark zum zweiten Sieg in Serie. Obwohl mit Vanessa Voigt und Julia Tannheimer zwei fest für die WM eingeplante Medaillenhoffnungen krankheitsbedingt auch in Antholz im Team fehlen werden.

Es gelingt mir derzeit oft, im richtigen Moment die richtige Entscheidung zu treffen. Beim Stehendschießen bin ich im Flow. „ Franziska Preuß, deutsche Biathletin

Preuß weiter: "Den größten Anteil daran hat das harte Training im Sommer. Ich habe gut erkannt, wo der Fehler lag und hart dran gearbeitet. Dazu habe ich im Kopf gecheckt, worauf es ankommt, um keine unnötigen Fehler mehr zu schießen." Dazu müssten "kleine Stellschrauben" gedreht werden. Gelingt das auch den deutschen Männern?